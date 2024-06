Vini Jr é um dos principais nomes da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/06/2024 10:34

Rio - Mais uma personalidade do futebol fez coro para que Vini Jr ganhe a Bola de Ouro, prêmio entregue pela "France Football" ao melhor jogador do mundo. Treinador do brasileiro na Seleção, Dorival Júnior enalteceu a temporada do jogador do Real Madrid e afirmou que, caso ele não ganhe a bonificação, seria um erro.

"Mais decisivo do que foram as participações dele no Campeonato Espanhol ou nos momentos decisivos de um torneio tão importante [Champions League], não precisaríamos ter a Copa América para que ele confirmasse o que foi mostrado por ele", disse Dorival, em entrevista coletiva concedida na noite da última sexta (7).



"É um jogador que fez um trabalho fantástico ao longo da temporada. Tivemos alguns outros, mas por merecimento a tudo que ele fez, não seria correto que não fosse apontado como o melhor da temporada. O Vini fez por merecer e torço muito para que tudo se confirme, em razão de tudo que ele apresentou", complementou.