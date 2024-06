Etapa do Circuito Rio Antigo - DivulgaçãoSecretaria Estadual de Esporte e Lazer o Rio de Janeiro

Publicado 08/06/2024 07:00

Rio - No próximo domingo, 9, o Rio de Janeiro receberá mais uma etapa do Circuito Light Rio Antigo. Desta vez, o ponto de largada será no Largo da Carioca. O evento, que conta com apoio do Governo do Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, terá provas de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida).



Na primeira edição de 2024, o Circuito reuniu mais de oito mil pessoas e promoveu a prática de atividade física em um ambiente de história e cultura. Os participantes, agora, terão a oportunidade de participar de uma prova que une saúde, lazer e um mergulho na herança cultural da capital fluminense.



"O Circuito Rio Antigo é uma competição de grande tradição, representando o sucesso das corridas de rua no Rio de Janeiro. Este evento integra dois elementos significativos: a promoção da atividade física e a valorização da história e cultura locais. Por isso, o Governo do Rio se orgulha em apoiar este circuito, que já realizou mais de 40 etapas, conquistando um público cativo e fiel. Eventos como este ajudam a impulsionam a economia, gerar empregos e consolidar cada vez mais o Rio de Janeiro como o epicentro esportivo do país", afirmou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



O Circuito Rio Antigo oferece à população e aos visitantes uma experiência que combina história, cultura e bem-estar. O percurso passará por pontos históricos e culturais do Rio Antigo. Dessa forma, proporcionará aos participantes uma nova perspectiva sobre a cidade e sua evolução ao longo dos anos.



"O Circuito Rio Antigo nasceu da nossa paixão em entrelaçar a cultura e a rica história do Rio de Janeiro com a prática esportiva. Com o centro da cidade como palco, cada etapa não apenas desafia os participantes fisicamente, mas também os convida a uma verdadeira jornada pelo tempo, descobrindo os marcos históricos que moldaram nossa metrópole. É uma celebração da saúde, do bem-estar e do nosso patrimônio arquitetônico cultural, proporcionada graças ao apoio incansável de nossos parceiros", afirmou o idealizador do Cirtcuito Rio Antigo, o triatleta e medalhista pan-americano, Virgílio de Castilho.



A primeira edição do Circuito Rio Antigo aconteceu em dezembro de 2010. Desde então, já foram realizadas mais de 40 etapas, com mais de 200 mil participantes. O evento conta com o patrocínio da Light, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, além do apoio institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Calendário Completo do Circuito Rio Antigo 2024

- Etapa Arcos da Lapa: 14 de abril (já realizada)



- Etapa Largo da Carioca - 9 de junho