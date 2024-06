Ex-modelo húngara afirma que Neymar é pai de menina de 10 anos - Reprodução / Instagram

Ex-modelo húngara afirma que Neymar é pai de menina de 10 anosReprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 19:57 | Atualizado 07/06/2024 21:00

Rio - Em meio a diversas polêmicas envolvendo seu nome, Neymar ainda está em mais uma. O jogador do Al-Hilal pode ter mais uma filha, uma menina húngara de 10 anos, fruto de um caso com a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Ele, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses, fará um exame de DNA para confirmar a paternidade.

Segundo o advogado de Gabriella Gaspar, Ângelo Carbone, o jogador já se apresentou à Justiça e concordou em realizar o exame. "Ele já se apresentou, com seus advogados. Ele contestou a ação e informa que se propõe a fazer o exame de DNA. Ele ataca valores, coloca em dúvida a paternidade, mas declara que vai fazer o exame e vai cooperar com a Justiça", afirmou o advogado ao "Balanço Geral", da Record TV.

Carbone ainda aproveitou para desmentir os boatos sobre um possível pedido de apreensão do passaporte de Neymar. "Mesmo que o processo esteja em segredo de justiça, é evidente que todos querem saber o que está acontecendo. E eu fique preocupado que andam tendo umas informações por aí que nós estamos pedindo a apreensão do passaporte do Neymar. Não é verdade", disse ele.

De acordo com a ex-modelo, ela e Neymar se conheceram em uma partida na Bolívia. Eles teriam se envolvido e a menina sido concebida. Gabriella Gaspar entrou com o pedido de investigação de paternidade em janeiro deste ano.

Procurada pelo DIA, a assessoria de Neymar não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.