Comemoração dos jogadores do LiverpoolOli Scarff/AFP

Publicado 07/06/2024 18:33

Inglaterra - O presidente do Liverpool, Tom Werner, deu uma declaração animadora para os fãs do clube inglês que moram no Brasil. Em entrevista ao jornal "Financial Times", o mandatário afirmou que planeja levar jogos dos Reds pela Premier League para o exterior, e o Rio é uma das cidades que pode receber partidas.

“Quero que, algum dia, um jogo da Premier League seja disputado na cidade de Nova Iorque. Tenho até a ideia maluca de que haveria um dia em que jogaríamos um jogo em Tóquio, um jogo algumas horas depois em Los Angeles, um jogo algumas horas depois no Rio de Janeiro, um jogo algumas horas depois em Riade e fazer com que o futebol e a Premier League sejam celebrados”, afirmou o mandatário.

A novidade precisará contar com o aval da Fifa. A entidade já admite a chance de permitir que jogos de campeonatos nacionais sejam disputados em outros domínios e um corpo de 10 a 15 representantes será criado para debater a mudança da regra. A última vez que a mudança foi debatida foi em 2014.