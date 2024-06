Uniforme do Brasil para a Olimpíada de Paris - Alexandre Loureiro/COB

Uniforme do Brasil para a Olimpíada de ParisAlexandre Loureiro/COB

Publicado 07/06/2024 16:30

Rio - O Comitê Olímpico Brasileiro apresentou os uniformes do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O azul e o amarelo se sobressaem nas peças, que buscam ressaltar elegância francesa e brasilidade.

fotogaleria

"A gente sente uma motivação enorme dos atletas. Acredito que colocar o uniforme, um uniforme que seja elegante, confortável e que o atleta se sinta valorizado, começa a elevar a autoestima. E, com isso, você traz um clima vencedor para dentro da missão. E isso é bem favorável com essa energia dos atletas", disse Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento.

De acordo com o Comitê, mais de 50 peças foram confeccionadas. Elas chegaram em Paris, cidade-sede dos Jogos, em dois contêineres.

Os uniformes começaram a ser desenvolvidos em 2020. Cada atleta receberá um enxoval completo, que contém malas, mochila, calçados, peças de roupas e acessórios.

"A ideia era mudar o padrão dos últimos ciclos e apostar principalmente nas cores azul e amarelo. E, assim, ressaltar a elegância de Paris, uma das capitais da moda, mas sem perder a identidade brasileira", pontuou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB, área que lidera a logística de uniformes na entidade.

Atletas que foram modelos no lançamento elogiaram os uniformes. Abaixo, veja declarações:



Bia Ferreira, do boxe: "Adorei os uniformes. São roupas leves, confortáveis. Estava bem ansiosa para experimentar o uniforme de pódio. Dá uma ansiedade. É um momento importante, que a gente quer estar bonito, elegante. Achei muito legal, muito diferente. Estou ansiosa para vestir, para estar no pódio bem bonita, comemorando uma medalha, claro".

Rafaela Silva, do judô: "Com certeza só tenho coisas maravilhosas a falar sobre o material olímpico. É sempre a expectativa para saber qual a cor, como vamos ficar no uniforme. Já fizemos o teste, acenando para a torcida, para ver como vamos ficar com a medalha. Com certeza é um momento especial. É um privilégio ser modelo num momento tão especial quanto esse".

Henrique Marques, do taekwondo: "Não tenho palavras para descrever os uniformes do Time Brasil. A cada ano, eles vêm inovando e, mais uma vez, acertaram em cheio. Com certeza a peça que eu mais gostei foi o uniforme de treino. O short é bem leve. Eu, que sou do taekwondo, é muito importante ter um uniforme solto, leve. Está excelente. E o uniforme de pódio também está muito bonito. Tem o dourado da calça, que com certeza já está chamando o ouro. O dourado das pernas e, futuramente, o dourado da medalha de ouro no meu peito".

Durante a Olimpíada, os torcedores poderão adquirir os uniformes oficiais. O COB divulgará mais informações em breve. Os Jogos acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto deste ano.