Beraldo foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/06/2024 14:51

Estados Unidos - Aos 20 anos, o zagueiro Beraldo não esconde a ansiedade pela possibilidade de ser titular da seleção brasileira nos dois amistosos e na Copa América, que tem início no fim do mês nos Estados Unidos. O atleta, que despontou no São Paulo no ano passado e acabou negociado com o Paris Saint-Germain, se assusta com a fama repentina e festeja a parceria com Marquinhos, um dos líderes da equipe de Dorival Júnior e seu companheiro de clube no futebol francês.