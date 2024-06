John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 19:36 | Atualizado 07/06/2024 19:38

Rio - Depois de demonstrar interesse na compra do Everton, da Inglaterra , após as conversas da 777 Partners com os ingleses travarem, John Textor desistiu de adquirir o clube de Liverpool. O empresário, que é dono da SAF do Botafogo, está preocupado com o imbróglio no processo de venda dos Toffees e encerrou as negociações, de acordo com o jornal "The Sun".