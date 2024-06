Gabriel Martinelli será titular do Brasil contra o México - Rafael Ribeiro/CBF

Gabriel Martinelli será titular do Brasil contra o MéxicoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 07/06/2024 18:59

Estados Unidos - Gabriel Martinelli será titular do Brasil no amistoso contra o México, no próximo sábado (8), às 22h (de Brasília), na cidade de College Station, no Texas. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (7) pelo próprio jogador, que projetou uma "disputa saudável" no ataque da Seleção.

"A competição é muito saudável. Isso só nos agrega, ter todos esses jogadores de qualidade. É prazer muito grande estar jogando com Vini, Rodrygo, todos do elenco. É uma disputa saudável, e temos que tentar tirar o máximo disso", afirmou Martinelli em coletiva.

O atacante do Arsenal também fez elogios a Dorival Júnior e comparou o técnico com seus antecessores, Tite e Fernando Diniz.

"Foram três treinadores, um pouco diferente a filosofia de cada um. Dorival gosta bastante de estar com a bola, que passe a bola para os jogadores o mais rápido possível e crie as vantagens no campo. Acho que isso vai ajudar a gente bastante. É um cara que nos passa total confiança em todas as posições, nos dá todos os detalhes do adversário também. Com certeza, vai dar muito certo esse trabalho. Não só eu, mas todos os brasileiros podem confiar e acreditar que as coisas vão correr tudo certo", declarou.

Martinelli ainda falou sobre a expectativa de aproveitar a chance de iniciar uma partida como titular da seleção brasileira, algo que acontecerá apenas pela quarta vez em sua carreira.

"É orgulho estar aqui, representando nosso país. Seleção é momento. Todos temos que estar fazendo nosso papel no clube, jogando bem, bem fisicamente. Momento é muito importante, acho que é isso que tento fazer. Independentemente de treinador, qualquer coisa, temos que dar nosso melhor no clube e mostrar que merecemos estar aqui. Não é que em outros amistosos fomos bem, ou algo do tipo. Temos que mostrar todos os dias no nosso clube. Mostrar para o Brasil e para o Dorival que a gente merece estar aqui", disse o atacante.

O Brasil enfrenta o México neste sábado (8) e volta a campo contra os Estados Unidos, na quarta-feira (12), em mais um amistoso. A estreia na Copa América será no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. A Seleção está no Grupo D, que ainda conta com Colômbia e Paraguai.

Veja outros tópicos da coletiva

Vini Jr

"Com certeza, é orgulho muito grande estar jogando com ele. Vivenciando o dia a dia, ver o menino especial e merecedor que é. Fica muito feliz de ser brasileiro e ver o Vini brilhando. Na minha opinião, merece ganhar a Bola de Ouro. É um prazer dividir campo com ele."

Nova oportunidade na Seleção

"Na última fui convocado, mas acabei tendo um corte no pé e não consegui estar presente nos jogos. Estou 100% recuperado. Em relação ao professor e todo o estafe, são pessoas muito boas, que a gente confia, estamos trabalhando muito forte para buscar nossos objetivos. Em relação à Copa América, temos esses dois amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos tentar dar o nosso melhor nesses dois jogos e começar com o pé direito na Copa América."

Posição favorita

"Eu já conversei com ele sobre isso. A posição que mais gosto de jogar é na esquerda. Sempre prefiro estar ali, mas a gente teve uma conversa, eu deixei claro que também posso fazer tanto número 9, quanto ponta direita também. Deixo a critério dele. Se ele precisar, vou estar disponível em todas as posições, mas eu prefiro a ponta esquerda."

Copa América

"Copa América é grande, estamos prontos para jogar e vamos tentar o nosso melhor para estar prontos para os jogos. Temos dois amistosos, vamos tentar ficar prontos e ter todo mundo em forma. Tentar entender o que o técnico quer da gente, com certeza, temos grandes jogadores, com certeza vamos bem na Copa América."