Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar em duelo de Boxe que vai acontecer no dia 20 de julho (Foto: Reprodução/Instagram)

"Nossa equipe trabalhou com todas as partes envolvidas para remarcar esta luta monumental para uma data que garanta que Jake Paul e Mike Tyson estejam totalmente preparados, com tempo de treinamento igual, além de nos permitir manter o evento no estádio AT&T no meio da temporada dos Cowboys (time de futebol americano)", disse Nakisa Bidarian, cofundadora da Most Valuable Promotions, em comunicado. Estados Unidos - Dia 15 de novembro é a nova data para a luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, no AT&T Stadium, em Dallas. O duelo entre o youtuber famoso e o ex-campeão mundial dos pesos pesados estava agendada para 20 de julho, mas foi adiado por causa de problemas médicos sofridos pelo lendário lutador

A nova data de Paul-Tyson vai causar espanto, pois cai em uma sexta-feira em vez de um sábado, o que é comum em grandes eventos de boxe. Mas com o Dallas Cowboys recebendo o Houston Texans em 18 de novembro para o "Monday Night Football", uma luta na sexta-feira daria ao estádio tempo para se preparar para o jogo dos Cowboys.

A data original de julho estava livre da temporada da NFL e enfrentou pouca competição com as finais da NBA concluídas e o futebol universitário ainda a um mês do início. Mas Tyson teve um surto de úlcera em um voo de 26 de maio de Miami para Los Angeles que exigiu atenção médica. O ex-boxeador foi forçado a adiar a luta após exames, quando os médicos exigiram que ele limitasse seu treinamento nas semanas seguintes até que sua condição melhorasse.

"Embora tenhamos que adiar a luta, retomarei os treinos em breve. Embora tenhamos uma nova data, o resultado será o mesmo, não importa quando lutarmos. Jake Paul será nocauteado", afirmou Tyson, de 57 anos, em um comunicado.

Tyson vai comemorar seu 58º aniversário em 30 de junho. A diferença de idade entre Tyson e Paul quando entrarem no ringue será de 31 anos, a maior da história do boxe profissional. Também se passarão mais de 19 anos desde a última vez que Tyson lutou como profissional. Paul, de 27 anos, lutará pela primeira vez desde que derrotou o desconhecido Ryan Bourland no primeiro round, em março.



Paul-Tyson será transmitido ao vivo pela Netflix e sancionado como luta profissional, com os resultados afetando seus cartéis profissionais. A luta será disputada no peso pesado e está prevista para oito rounds de dois minutos.



Os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para 15 de novembro. Aqueles que não puderem comparecer à data remarcada terão direito a reembolso no ponto de compra original até 8 de julho.