Gilles-Villeneuve, em Montreal, no CanadáReprodução

Publicado 07/06/2024 13:26

Rio - Ayrton Senna será homenageado no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal, no Canadá. A organização do evento pintou as zebras das curvas 1 e 2 da pista com as cores verde e amarela em homenagem ao tricampeão da Fórmula 1, que morreu há 30 anos em trágico acidente em Ímola.

A temporada de 2024 tem sido marcada por homenagens a Ayrton Senna, seja por pilotos, equipes ou circuitos. A morte do brasileiro completou 30 anos no último dia 1º de maio. Senna venceu a etapa do Canadá em 1988 e 1990.



A etapa do Canadá é a nona da temporada de 2024 da Fórmula 1. O primeiro treino livre acontece nesta sexta-feira (7). A classificação será neste sábado (8), enquanto a corrida acontece no domingo (9), às 15h (de Brasília), no Circuito Gilles-Villeneuve.