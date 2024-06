Messi é o principal nome da seleção da Argentina - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 07/06/2024 12:42

Rio - Lionel Messi não descarta a possibilidade de disputar a Copa do Mundo em 2026 pela Argentina. Apesar de já ter afirmado em outras oportunidades que não jogaria o Mundial novamente, o craque considera voltar atrás na decisão e explicou os motivos que pesarão na decisão.

“Depende de como me sentir, de como estarei fisicamente e de ser realista comigo mesmo. E saber se estou à altura de poder competir e ajudar os companheiros. Ainda falta muito... falta "muito e pouco", porque passa rápido, mas tem um tempo e não sei como vou estar. A idade também é uma realidade, apesar de ser um número. As partidas que vou jogar também não são as mesas que jogava na Europa, em Champions ou na liga, tanto na França quanto na Espanha”, disse Messi em entrevista ao site argentino "Infobae".Messi também. Apesar da imprensa internacional noticiar a chance dos dois voltarem a formar o trio MSN, ao lado de Suárez, o brasileiro