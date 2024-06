Savinho foi o destaque do Girona, da Espanha, na temporada 2023/24 - Jorge Guerrero / AFP

Publicado 07/06/2024 08:30 | Atualizado 07/06/2024 08:33

Rio - O Brasil terá quatro representantes na disputa pelo Golden Boy de 2024. Savinho e Vitor Roque, que atuam por Girona e Barcelona, da Espanha, e Ângelo e Andrey Santos, do Strasbourg, da França, foram indicados ao prêmio de melhor jovem da temporada 2023/24, do jornal italiano "Tuttosport".

Apenas atletas nascidos em 2004 concorrem ao prêmio. O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, é o favorito. Savinho é o brasileiro com mais chances de vitória. O vencedor será anunciado no dia 4 de dezembro. A lista inicial conta com 100 jogadores, mas será reduzida até o dia da premiação.

Nas últimas edições, o Tuttosport fez uma parceria com a consultoria Football Benchmark, que elaborou um ranking de desempenho para os candidatos. O vencedor do prêmio será definido baseado na pontuação e na avaliação de alguns jornalistas.

Veja os 100 indicados:

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

João Neves (Portugal, Benfica)

Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

Warren Zaire-Emery (França, PSG)

Leny Yoro (França, Lille)

Savinho (Brasil, Girona)

Kobbie Mainoo (Inglaterra, Manchester United)

Pau Cubarsi (Espanha, Barcelona)

Aleksandar Pavlovic (Alemanha, Bayern de Munique)

Rico Lewis (Inglaterra, Manchester City)

Mathys Tel (França, Bayern de Munique)

Jorrell Hato (Holanda, Ajax)

Oscar Gloukh (Israel, RB Salzburg)

Adam Wharton (Inglatera, Crystal Palace)

Cristhian Mosquera (Espanha, Valencia)

Jamie Bynoe-Gittens (Inglaterra, Borussia Dortmund)

Arthur Vermeeren (Bélgica, Atlético de Madrid)

Ilias Akhomach (Marrocos, Villarreal)

Arda Guler (Turquia, Real Madrid)

Gavi (Espanha, Barcelona)

Bilal El Khanouss (Marrocos, Genk)

Michael Kayode (Itália, Fiorentina)

Youssoufa Moukoko (Alemanha, Borussia Dortmund)

Guillaume Restes (França, Toulouse)

Désiré Doué (França, Rennes)

Rokas Pukstas (Estados Unidos, HNK Split)

Andreas Schjelderup (Noruega, Nordsjaelland)

Matte Smets (Bélgica, Saint-Truiden)

Malick Fofana (Bélgica, Lyon)

Kristian Hlynsson (Islândia, Ajax)

Yankuba Minteh (Gâmbia, Feyenoord)

Kenan Yildiz (Turquia, Juventus)

Habib Diarra (Senegal, Strasbourg)

Jeanuël Belocian (França, Rennes)

Hugo Larsson (Suécia, Eintracht Frankfurt)

Lewis Miley (Inglaterra, Newcastle)

Mário Stroeykens (Bélgica, Anderlecht)

Mathias Delorge-Knieper (Bélgica, Saint-Truiden)

Wilson Odobert (França, Burnley)

Lucas Bergvall (Suécia, Djugardens)

Karim Konaté (Costa do Marfim, RB Salzburg)

Facundo Buonanotte (Argentina, Brighton)

Kacper Urbanski (Polônia, Bologna)

Max Fingräfe (Alemanha, Colônia)

Samu Omorodion (Espanha, Alavés)

Antonio Nusa (Noruega, Club Brugge)

Ibrahim Osman (Nordsjaelland)

Brajan Gruda (Alemanha, Mainz 05)

El Hadji Diouf (Senegal, Slavia Praga)

Vitor Roque (Brasil, Barcelona)

Tobias Slotsager (Dinamarca, Odense)

Jorne Spileers (Bélgica, Club Brugge)

Assane Diao (Espanha, Betis)

Mohamed Ali Cho (França, Nice)

Samson Baidoo (Áustria, RB Salzburg)

Mads Enggard (Dinamarca, Randers)

Lamine Camara (Senegal, Metz)

Carlos Baleba (Camarões, Brighton)

Semih Kiliçsoy (Turquia, Besiktas)

Lewis Hall (Inglaterra, Newcastle)

Noah Sadiki (RD Congo, Union Saint-Gilloise)

Nikolas Sattlberger (Áustria, Rapid Viena)

Bogdan Slyubyk (Ucrânia, Rukh Lviv)

Kassoum Ouattara (França, Monaco)

Mateus Fernandes (Portugal, Estoril Praia)

Valentin Carboni (Argentina, Monza)

Yasin Özcan (Turquia, Kasimpasa)

Orri Oskarsson (Islândia, Copenhagen)

Moreno Zivkovic (Croácia, Dínamo Zagreb)

Dean Huijsen (Espanha, Roma)

Anan Khalaili (Israel, Maccabi Haifa)

Gustavo Sá (Portugal, Famalicão)

Evan Ferguson (Irlanda, Brighton)

Ruben van Bommel (Holanda, AZ Alkmaar)

Ezequiel Banzuzi (Holanda, Leuven)

Ângelo (Brasil, Strasbourg)

Yevheniy Pastukh (Ucrânia, Rukh Lviv)

Eliesse Ben Seghir (Marrocos, Monaco)

Anton Kade (Alemanha, Basel)

Joël Ordóñez (Equador, Club Brugge)

Roony Bardghji (Suécia, Copenhagen)

Christian Mawissa (França, Toulouse)

Adi Yona (Israel, Beitar Jerusalém)

Rogério Fernandes (Portugal, Braga)

Ondrej Kricfalusi (Tchéquia, Teplice)

Tim Drexler (Alemanha, Hoffenheim)

Abdukodir Khusanov (Uzbequistão, Lens)

Dario Osório (Chile, Midtjylland)

Ismaël Gharbi (Espanha, Stade Lausanne-Ouchy)

Andrey Santos (Brasil, Strasbourg)

Jack Hinshelwood (Inglaterra, Brighton)

Lucas Noubi (Bélgica, Standard de Liège)

Carlos Borges (Portugal, Ajax)

Oliver Braude (Noruega, Heerenveen)

Christopher Bonsu (Gana, Genk)

Umut Tohumcu (Alemanha, Hoffenheim)

Gabriel Slonina (Estados Unidos, Eupen)

Simone Pafundi (Itália, Lausanne)

Lucas Mincarelli (França, Montpellier)

Noam Ben Harush (Israel, Hapoel Haifa)