Brasil foi derrotado pela Eslovênia no tie-break - Divulgação / Volleyball World

Publicado 07/06/2024 08:00 | Atualizado 07/06/2024 08:05

Rio - O Brasil voltou a ser derrotado na Liga das Nações de vôlei masculino. A seleção brasileira cometeu erros nos momentos decisivos e foi superada pela Eslovênia no tie-break por 3 sets a 2, com parciais de 27/25, 23/25, 26/24, 21/25 e 15/12. Adriano foi o principal pontuador do time com 21 pontos.

Já no início da partida a Eslovênia mostrou porque está invicta na Liga das Nações. Entretanto, o Brasil soube equilibrar o jogo e chegou a abrir 24 a 21, mas não aproveitou três set points, cedeu a virada e perdeu o primeiro set por 27 a 25.

No segundo set, o Brasil esteve mais atento, manteve o duelo equilibrado e conseguiu empatar a partida com a vitória por 25 a 23. No terceiro set, a seleção brasileira chegou a ter dois set points quando vencia por 24 a 22, mas novamente abusou dos erros e cedeu a virada (26 a 24).

Mais uma vez o Brasil ficou em situação de correr atrás do placar. O jogo seguiu equilibrado, mas Adriano fez a diferença para a seleção brasileira vencer o quarto set por 25 a 21. No tie-break, a dupla Stern e Urnaut desequilibrou para os eslovenos, combinando nove dos 15 pontos, para vencer o Brasil.

Foi a terceira derrota da seleção brasileira na competição. Ao todo, o Brasil soma quatro vitórias e três derrotas. Já a Eslovênia segue invicta com seis vitória em seis jogos. O próximo compromisso da equipe brasileira será contra a Polônia, na madrugada de sexta para sábado, às 3h30 (de Brasília), no Japão.