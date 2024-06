Novak Djokovic busca retornar às quadras o mais rapidamente possível - Divulgação / ATP

Publicado 06/06/2024 20:00

Paris - Ex-número 1 do mundo, o tenista Novak Djokovic passou por cirurgia no joelho direito na última quarta-feira (5) . Ele se lesionou na vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo, pelas oitavas de final de Roland Garros, e precisou desistir do torneio na sequência , antes de disputar as quartas.