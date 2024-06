Apesar de ser dúvida para Wimbledon, Djokovic disputará as Olimpíadas de Paris - Valery Hache / AFP

Publicado 05/06/2024 17:30

O tenista Novak Djokovic realizou uma cirurgia no menisco do joelho direito e tem chances de ficar fora de Wimbledon, que terá início no dia 1º de julho. O sérvio sofreu a lesão nas oitavas de final de Roland Garros , na última segunda-feira (3). O ex-número 1 do mundo deve enfrentar três semanas de recuperação.