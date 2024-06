O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi - Julien de Rosa / AFP

O presidente do PSG, Nasser Al-KhelaifiJulien de Rosa / AFP

Publicado 05/06/2024 15:30

revelou que o clube francês o tratou de forma violenta. Em comunicado, o clube parisiense rebateu e afirmou que o atacante "não tem nenhuma classe". França - A declaração de Mbappé após a saída para o Real Madrid não repercutiu bem no PSG. Em entrevista coletiva na última terça-feira (4), o craque francês. Em comunicado, o clube parisiense rebateu e afirmou que o atacante "não tem nenhuma classe".

"Nasser Al-Khelaifi nunca determinou qualquer decisão da equipe. O Luis Enrique até falou sobre isso, mas, apesar de tudo, o Mbappé diz algo e todo mundo leva como sendo a verdade absoluta. (…) Não tem nenhuma classe", diz o comunicado do PSG.



Em preparação com a seleção francesa para a Eurocopa, Mbappé ainda não tem data para ser apresentado de forma oficial no Real Madrid. O atacante herdará a camisa 9 do Real Madrid, que está vaga desde a saída de Benzema, segundo o jornal francês Le Parisien. Em 2025, quando Modric deixar o clube merengue, ele poderá assumir o número 10.