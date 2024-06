Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen abriram mão do Pré-Olímpico para ajudar em enchentes no Rio Grande do Sul - Satiro Sodré/CBR

Publicado 05/06/2024 15:10

dupla de gaúchos desistiu de disputar o Pré-Olímpico para ajudar no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O COB fez um apelo à World Rowing, a federação internacional de remo, para que eles sejam convidados a participar dos Jogos de Paris.

Na carta enviada pelo COB à World Rowing, assinada pelo presidente Paulo Wanderley, a entidade destacou a importância dos atletas na maior tragédia climática e humanitária da história do Rio Grande do Sul.

"Vale ressaltar que Evaldo e Piedro resgataram não só seus familiares e amigos, mas também pessoas desconhecidas, incluindo bebês, crianças e idosos, além de animais de estimação", relata o documento, que pede: "Considerando os Valores Olímpicos intrínsecos ao gesto de profunda empatia de Evaldo e Piedro, endossamos o pedido da Confederação Brasileira de Remo para conceder a esses remadores brasileiros os convites para participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024", diz o documento.

Piedro e Evaldo tentariam a vaga no double skiff peso leve no Pré-Olímpico de Remo de Lucerna, na Suíça, entre os dias 19 e 21 de maio. Era a última oportunidade que os brasileiros tinham para buscar uma vaga em Paris. Além disso, a categoria na qual eles remam não fará mais parte do programa olímpico em Los Angeles 2028.

"O double skiff peso leve vai sair para o Remo de Praia ser inserido, então será a última Olimpíada dessa nossa categoria. Todo mundo incentivou a gente a ir (para o Pré-Olímpico), mas nada convenceu. Até falei, nosso barco é aqui agora. Nosso barco é o Rio Grande do Sul e a gente não vai parar enquanto tudo não estiver bem", contaram Piedro e Evaldo em entrevista ao Jornal Nacional, em maio.

Até o momento, o remo brasileiro está garantido em Paris com Lucas Verthein, no skiff simples masculino, e Beatriz Tavares, no skiff simples feminino.