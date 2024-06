Paulo Sousa treinou o Flamengo em 2022 - Alexandre Vidal / Flamengo

Paulo Sousa treinou o Flamengo em 2022 Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/06/2024 14:51

Flamengo, o português Paulo Sousa pode estar retornando à Itália. Após fazer seu último trabalho no Salernitana, o técnico entrou na mira do Cagliari para a próxima temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano. Itália - Ex-treinador do, o português Paulo Sousa pode estar retornando à Itália., o técnico entrou na mira do Cagliari para a próxima temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O clube italiano está sem treinador desde a saída de Claudio Ranieri, que anunciou sua aposentadoria do futebol, aos 72 anos. Com isso, Paulo Sousa aparece como principal favorito para assumir a vaga do técnico campeão inglês com o Leicester City, em 2015-16.

foi demitido ainda no primeiro turno da última edição do Campeonato Italiano. A equipe terminaria na última colocação do campeonato, sendo rebaixada para a segunda divisão do futebol nacional. Paulo Sousa comandou o Salernitana em 25 jogos em 2023. Entretanto, conquistou apenas cinco vitórias, 12 empates e sofreu oito derrotas, e. A equipe terminaria na última colocação do campeonato, sendo rebaixada para a segunda divisão do futebol nacional.