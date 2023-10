Paulo Sousa - Divulgação / Salernitana

Paulo Sousa

Publicado 10/10/2023 13:32 | Atualizado 10/10/2023 13:49

Rio - Treinador do Flamengo no ano passado, o português Paulo Sousa, de 53 anos, deixou o comando da Salernitana, clube italiano. Ele não resistiu ao péssimo começo de temporada da equipe, que não venceu nenhum dos primeiros oito jogos no Campeonato Italiano, e está na penúltima colocação. Ex-jogador do Milan, Filippo Inzaghi será o seu substituto.

Paulo Sousa assumiu o comando da Salernitana em fevereiro, no meio da última temporada, conseguindo salvar a equipe do rebaixamento. No total, o português comandou a equipe em 25 partidas, com cinco vitórias, 12 empates e oito derrotas.

Antes de dirigir o Flamengo, Paulo Sousa comandou clubes importantes como Fiorentina, Leicester e Bordeaux, além da seleção polonesa. No Rubro-Negro, o português não conquistou nenhum título, dirigiu a equipe em 32 jogos, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas.