Troféu da Eurocopa: torneio já tem definidas as sedes das próximas três edições - Divulgação/Uefa

Troféu da Eurocopa: torneio já tem definidas as sedes das próximas três ediçõesDivulgação/Uefa

Publicado 10/10/2023 11:41 | Atualizado 10/10/2023 11:49

A Uefa anunciou nesta terça-feira (10), as sedes das próximas duas edições da Eurocopa. Em 2028, a competição será na Irlanda e no Reino Unido, formado por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Já Itália e Turquia serão o palco da edição de 2032.



Mais próxima, a Eurocopa de 2028 definiu mais detalhes, com a Inglaterra sendo o principal país a receber jogos, com cinco cidades-sede: Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester e Newcastle. O mítico estádio Wembley, que recebeu a final de 2021 (quando o torneio ocorreu em vários países), é o favorito para ser o palco de mais uma decisão.



Os outros estádios serão em Belfast, na Irlanda do Norte, Glasgow, na Escócia,Cardiff, no País de Gales e Dublin, na Irlanda.



A edição de 2032 também contará com 10 cidades, mas ainda haverá a definição das escolhidas por parte dos organizadoras. Itália e Turquia apresentaram 20 possibilidades e a escolha será feita somente daqui a três anos, em outubro de 2026.