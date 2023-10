Junior Santos e Tiquinho Soares em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Junior Santos e Tiquinho Soares em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2023 10:29

Rio - Um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 0 no último fim de semana, Júnior Santos relembrou a saída de Bruno Lage. Em participação no programa 'Boleiragem', do SporTV, o atacante afirmou que após a barração de Tiquinho Soares contra o Goiás, a saída do português era algo imaginável para o elenco alvinegro.

"A gente ficou um pouco surpreso pela escalação. Lage testou várias formações ali, só que ele colocou o Diego também, que é um grande jogador, que já ajudou muito, mas o Tiquinho tinha um peso. Esse peso fez com que ali, na hora do aquecimento, a torcida já começasse a gritar o nome do Tiquinho e já imaginamos que isso poderia acontecer", declarou Júnior Santos.

Para o jogador do Botafogo, a escolha do treinador foi a gota d'água para a insatisfação dos alvinegros: "Isso foi um divisor de águas naquele momento por tudo que estava envolvido , por ser o Tiquinho e o que ele está fazendo no campeonato. Foi um peso que trouxe uma atmosfera mais fora de campo. Foi algo que mexeu um pouco".

Júnior Santos também falou sobre a decisão do elenco em apoiar Lúcio Flávio e Joel Carli como líderes na comissão técnica. O atacante valorizou a experiência e liderança de Carli, mesmo após a aposentadoria e a participação de Lúcio Flávio na transição Castro-Caçapa.

"Já tínhamos um estilo de jogo e esse estilo de jogo tinha uma forma de treinar, onde a gente se sentia à vontade, se sentia bem, prazer em fazer os trabalhos para os jogos. O Carli e o Lúcio já conhecem a forma que deu certo. A fórmula eles já sabiam e foi o que fizeram", afirmou o camisa 37.

"Torço para que eles permaneçam no comando. O grupo se sente confortável e confiante com ele. Eu quero que eles fiquem porque queremos dar essa continuidade e, tenho certeza, que o grupo vai estar dando essa resposta dentro de campo também", completou.

Na última rodada, no clássico com o Fluminense, Júnior Santos marcou o primeiro do Botafogo no duelo e deu assistência para Tiquinho fazer o segundo.

Com a vitória, o Alvinegro chegou a 55 pontos na liderança, nove de vantagem para o vice-líder Red Bull Bragantino. Agora, a equipe de Lúcio Flávio se prepara para encarar o América-MG no dia 18 (uma quarta-feira), no Independência, às 20h.