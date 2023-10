Andrew, revelado pelo Botafogo, joga no Gil Vicente, de Portugal - Divulgação

Andrew, revelado pelo Botafogo, joga no Gil Vicente, de PortugalDivulgação

Publicado 10/10/2023 17:47

Rio - Revelado nas categorias de base do Botafogo, o goleiro Andrew, de 22 anos, vive grande fase em Portugal com a camisa do Gil Vicente e isso o credenciou aos Jogos Pan-Americanos de Santiago, neste mês. Convocado por Ramon Menezes, o jovem, que deseja voltar ao Glorioso no futuro, não estacionou os sonhos e vai em busca de uma oportunidade nas próximas Olimpíadas, em Paris, no ano que vem.

Andrew deixou o Glorioso em junho de 2021, quando era um dos destaques da equipe sub-20, na época comandada por Ricardo Resende. Os dez anos de casa tatuaram a estrela solitária no peito do goleiro, que não esconde a paixão pelo Alvinegro.

"Quando as pessoas perguntam, eu respondo: 'Sou botafoguense'. São coisas que você aprende e eu aprendi a amar o Botafogo. É aquela fase que o Botafogo tem: 'Fui escolhido'. Eu fui escolhido literalmente ali dentro. Eu não escolho, eu fui escolhido", disse, em entrevista ao site "ge".

Acompanhando de longe

Mesmo na Europa, Andrew revelou que segue acompanhando o Botafogo e, neste ano, torcendo incansavelmente pelo tricampeonato brasileiro. Em uma nova era do clube, agora comandado por John Textor, projetar um futuro positivo é mais fácil. Para o goleiro, nos próximo anos ele pode estar em campo pelos profissionais, coisa que não conseguiu fazer quando vestia a camisa alvinegra.

"Tenho o desejo de voltar ao clube, mas futuramente. Não pretendo voltar para aquele fim de carreira. Tenho um grande sonho de jogar no Nilton Santos com a torcida ali ao meu favor. Tive oportunidade de jogar ainda na base, mas não tinha lá aquele calor todo da primeira, mas já tinha aquele arrepio e sentimento. Não foi um ponto final, eu coloquei uma vírgula na minha história no Botafogo e pretendo continuar escrevendo uma história futuramente", destacou.

Andrew foi um dos três goleiro convocados por Ramon Menezes para o Pan de Santiago, no Chile, neste mês de outubro. Nascido em 2011, o jogador, entre os sonhos de carreira, colocou sua convocação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando ainda terá idade olímpica.

"Poder trilhar uma carreira aqui de sucesso, jogar grandes campeonatos, conquistar grandes títulos como a Champions League e uma Copa do Mundo. No próximo ano, tenho idade olímpica, jogar uma Olimpíadas no futuro próximo, fazer parte do projeto olímpico, que são coisas que estão dentro do meu projeto de carreira."