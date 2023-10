Diego Costa, à esquerda, e Hazard, à direita, durante jogo do Chelsea - Foto: Divulgação/X @ChelseaFC

Publicado 10/10/2023 17:22

Rio - Diego Costa, do Botafogo, mandou uma mensagem para Hazard, que anunciou a aposentadoria dos gramados nesta terça-feira, 10 . Os dois, vale lembrar, jogaram juntos no Chelsea entre as temporadas 2014/15 e 2016/17.

"Foi um imenso prazer jogar com você, irmão. Aproveite o melhor da vida", escreveu Diego Costa no story do Instagram.

Publicação de Diego Costa para Hazard no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @diego.costa

Juntos no Chelsea, Diego Costa e Hazard conquistaram dois Campeonatos Ingleses e uma Copa da Liga Inglesa. Em 2018, Diego retornou ao Atlético de Madrid. Já o atacante belga permaneceu nos Blues até o meio de 2019, quando se transferiu para o Real Madrid, seu último clube.

Atualmente, Diego Costa é jogador do Botafogo. Ele chegou em agosto deste ano , já disputou oito jogos e tem dois gols marcados.