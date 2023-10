Tiquinho Soares, do Botafogo, é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2023 21:33

Rio - Destaque do futebol brasileiro em 2023, Tiquinho Soares vai se afirmando na prateleira de ídolos recente da história do Botafogo e já caiu nas graças da criançada. No último sábado (7), às vésperas da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense (com um gol do camisa nove), o atacante viveu um momento especial com a pequena Valentina Ferrero, de apenas cinco anos.

Na chegada ao hotel para a concentração do elenco visando o "Clássico Vovô", Valentina recebeu o centroavante e fez um pedido especial:

"Tiquinho, você promete que nunca vai sair do Botafogo?", perguntou a menina.

Ao escutar a pequena Valentina, Tiquinho Soares não segurou a risada e, de um jeito carinhoso, garantiu.

"Prometo, prometo... (risos)."

Tiquinho Soares é a grande referência do elenco do Botafogo em 2023. A tradicional comemoração mostrando força no braço direito e mostrando a tatuagem de um leão na coxa esquerda, virou camiseta em linha especial de produtos do clube, que foi sucesso de vendas.