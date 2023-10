Jailton Malhadinho agora vai enfrentar Derrick Lewis na luta principal do UFC São Paulo - (Foto: Divulgação/UFC)

Jailton Malhadinho agora vai enfrentar Derrick Lewis na luta principal do UFC São Paulo (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 10/10/2023 09:00 | Atualizado 10/10/2023 09:09

Antes escalado para enfrentar Curtis Blaydes na luta principal do UFC São Paulo, no dia 4 de novembro, Jailton Malhadinho terá um novo adversário pela frente no evento. De acordo com informações da "Ag Fight", o americano sofreu uma lesão e precisou ser retirado do card. Diante disso, a organização agiu de forma rápida e escalou o experiente Derrick Lewis como substituto. O duelo, vale ressaltar, será válido pela categoria peso-pesado (até 120kg).



Pelo menos até o momento, ainda não foi revelado qual lesão forçou a saída de Curtis Blaydes do UFC São Paulo, mas segundo a publicação, os contratos para o novo confronto entre Jailton Malhadinho e Derrick Lewis já foram até mesmo assinados por ambos.

Leia Mais Importante duelo pelo peso-leve e dois brasileiros agitam o UFC Vegas 80

Brasil não vence, mas UFC Vegas 80 tem 'nocautaço' na luta principal

BRAVE CF anuncia retorno ao Brasil em parceria com o evento Victorious

Atual nono colocado no ranking da divisão peso-pesado do UFC,Jailton Malhadinhotem 32 anos e um cartel com 19 vitórias, sendo 12 por finalização, e apenas duas derrotas. O baiano chegou à organização após se destacar no reality show “Contender Series” e está invicto na franquia, com cinco triunfos consecutivos, todos eles pela via rápida, sendo três por finalização e dois por nocaute.



Ocupando no momento a 10ª posição no ranking dos melhores da divisão dos pesados do Ultimate, Derrick Lewis tem 38 anos e contabiliza 27 vitórias, sendo 22 delas por nocaute, além de 11 derrotas e uma luta sem resultado. O americano entrou em ação pela última vez em julho, quando superou o brasileiro Marcos Pezão por nocaute técnico em apenas 33 segundos de combate. Atual nono colocado no ranking da divisão peso-pesado do UFC,Jailton Malhadinhotem 32 anos e um cartel com 19 vitórias, sendo 12 por finalização, e apenas duas derrotas. O baiano chegou à organização após se destacar no reality show “Contender Series” e está invicto na franquia, com cinco triunfos consecutivos, todos eles pela via rápida, sendo três por finalização e dois por nocaute.Ocupando no momento a 10ª posição no ranking dos melhores da divisão dos pesados do Ultimate, Derrick Lewis tem 38 anos e contabiliza 27 vitórias, sendo 22 delas por nocaute, além de 11 derrotas e uma luta sem resultado. O americano entrou em ação pela última vez em julho, quando superou o brasileiro Marcos Pezão por nocaute técnico em apenas 33 segundos de combate.

Caio Borralho é uma das principais atrações do evento (Foto: Reprodução) Caio Borralho também troca de oponente



Cabe salientar que, no último final de semana, o card do UFC São Paulo já havia passado por outra mudança. Originalmente escalado para enfrentar Nursulton Ruziboev, o brasileiro Caio Borralho agora vai enfrentar um novo oponente, o russo Abus Magomedov, no card principal da edição, em duelo válido pela categoria peso-médio. Cabe salientar que, no último final de semana, o card do UFC São Paulo já havia passado por outra mudança. Originalmente escalado para enfrentar Nursulton Ruziboev, o brasileiro Caio Borralho agora vai enfrentar um novo oponente, o russo Abus Magomedov, no card principal da edição, em duelo válido pela categoria peso-médio.