Marcos Braz e Tite - Nathã Soares /CRF

Publicado 10/10/2023 10:00

Rio - O treinador Tite, de 62 anos, chegou cedo ao Flamengo, nesta terça-feira, para conhecer as instalações do clube. Ele irá comandar seu primeiro treino no Rubro-Negro na parte da tarde. O gaúcho elogiou a estrutura do Flamengo e projetou sucesso em seu trabalho como treinador à frente do clube.

"Um orgulho, uma responsabilidade muito grande, e um desafio profissional. A estrutura permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível como o Flamengo precisa e exige. Espero fazer esse trabalho de forma conjunta. Que eu tenha a capacidade do Tite como profissional, e do Adenor como pessoa para poder representá-los. Ser melhor que os outros e ser melhor que nós mesmos", afirmou em entrevista à Fla TV.

Tite é o terceiro treinador contratado pelo Flamengo em 2023. Antes dele, Vítor Pereira e Jorge Sampaoli dirigiriam o clube carioca. Na atual temporada, ele tem mais 12 jogos pela frente no Brasileiro. O vínculo entre as partes é até o fim de 2024.

O técnico, de 62 anos, volta a trabalhar após deixar o comando da seleção brasileira no fim de dezembro. Será sua primeira passagem no futebol carioca. Tite já comandou clubes importantes do Brasil como Inter, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians.