Novo técnico, em seu primeiro dia no CT do Ninho do Urubu, posa com o Manto Sagrado e número 12 - Marcelo Cortes /CRF

Novo técnico, em seu primeiro dia no CT do Ninho do Urubu, posa com o Manto Sagrado e número 12 Marcelo Cortes /CRF

Publicado 10/10/2023 15:54 | Atualizado 11/10/2023 16:27

Rio - O técnico Tite iniciou nesta terça-feira (10) o trabalho como comandante do Flamengo. O treinador, de 62 anos, foi anunciado nesta última segunda-feira (9), e mostrou empolgação no primeiro dia. Ele chegou cedo ao CT do Ninho do Urubu e reencontrou 11 jogadores que já teve a oportunidade de comandar durante a sua passagem de seis anos na seleção brasileira.

Em 2016, Tite aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira. O treinador permaneceu no cargo até dezembro de 2022 e, no período, disputou duas Copas do Mundo e conquistou uma Copa América (2019), além do vice na mesma competição em 2021. Durante os seis anos de trabalho, ele comandou 11 atletas que, hoje, estão no elenco do Flamengo.

O Flamengo foi um dos grandes destaques das convocações de Tite nos últimos seis anos. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, dois atletas foram com a delegação para o Catar: o meia Everton Ribeiro e o centroavante Pedro. Everton Ribeiro também fez parte do grupo na Copa América de 2021, assim como o atacante Gabigol.

Além de Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, outros sete jogadores fizeram parte de convocações de Tite durante a passagem pela seleção brasileira: o goleiro Santos; os zagueiros Rodrigo Caio, David Luiz e Pablo; o lateral-esquerdo Filipe Luís; os meias Gerson e Everton Ribeiro; e os atacantes Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

Porém, nomes como Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís podem não permanecer no elenco para 2024. Rodrigo Caio e Filipe Luís têm contrato até o fim do ano e não devem renovar. Já David Luiz renovou o vínculo automaticamente após atingir uma meta, mas a permanência não é garantida. Recentemente, ele recebeu sondagens do futebol saudita.

Já nomes como Everton Ribeiro e Bruno Henrique também têm contrato expirando no fim do ano, mas negociam a renovação. Por outro lado, Santos, Pedro, Gabigol e Everton Cebolinha possuem vínculos mais longos, mas vivem má fase. O goleiro perdeu espaço e caiu para terceiro na hierarquia, enquanto os atacantes sofrem com críticas da torcida. Gerson, por outro lado, vive boa fase.

Tite reencontrará os jogadores em momentos distintos da época em que foram convocados para a seleção brasileira. A principal missão do treinador inicialmente será resgatar a autoestima do elenco. Dos 11 nomes que já trabalharam com o novo comandante, Everton Cebolinha é quem viveu a melhor fase, tendo sido destaque na conquista da Copa América de 2021 com direito a gol na final no Maracanã.

O Flamengo volta a campo no próximo dia 19, às 19h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará a estreia do técnico Tite no comando. O Rubro-Negro ocupa o quinto lugar na classificação com 44 pontos e busca confirmar a vaga na Libertadores para a próxima temporada.