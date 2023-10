Tite é o técnico do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/10/2023 20:15

Rio - Nesta terça, 10, o elenco do Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para o jogo contra o Cruzeiro. Conforme informou o cube carioca, a atividade contou com o técnico Tite, que observou e participou de todo o treino.

Com Tite observando e participando de todo treinamento, confira o início dos preparativos para a partida diante do Cruzeiro, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/VQyqQytnEB — Flamengo (@Flamengo) October 10, 2023

"É uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Só transitar no Ninho a gente sabe que essa história é forte. Mas meus princípios, a educação, a competitividade andam juntos. Não tem dois discursos. Tomara que eu tenha luz, competência para que possa levar para dentro do campo e, aquele negocinho redondo, entre no gol e a gente possa vencer", disse o técnico, em entrevista à FlaTV.

Em tempo: Cruzeiro e Flamengo medirão forças no dia 19 de outubro (quinta-feira), às 19h, no Mineirão. A partida, que marcará à estreia de Tite à frente do Rubro-Negro, é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.