Tite, novo técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/10/2023 17:58



Tite comandou o primeiro treino do Flamengo na tarde desta terça-feira (10), mas chegou de manhã ao CT do Ninho do Urubu para conhecer a estrutura e também conversar com membros do departamento de futebol. A primeira impressão deixada foi positiva, com funcionários recebendo atenção e vendo humildade no novo treinador, que chegou com um objetivo inicial: garantir o Rubro-Negro na fase de grupos da Libertadores de 2024.

"Posso prometer que o Adenor, enquanto pessoa e caráter, vai estar em sua plenitude. Tomara que o Tite, em competência, possa ajudar na classificação (para a Libertadores), que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que pode ser matemático, de título e tem o perigo de não classificar. Objetivo, sim é a classificação direta, pela grandeza do Flamengo", disse o treinador em entrevista à FlaTV.



Tite aproveitou as primeiras horas no CT para fazer reuniões com vários setores do departamento, não apenas para se apresentar e também suas ideias, mas para conhecer melhor a estrutura. Ele também conversou com funcionários da segurança, limpeza e cozinha, no já conhecido lado humano que ele tanto prega em seus trabalhos.



Entretanto, garantiu que a primeira conversa com os jogadores aconteceria apenas antes do treino, descartando ter entrado em contato com alguém durante a negociação para assinar contrato com o Flamengo até o fim de 2024.



"Conversei com Marcos Braz, com o presidente (Rodolfo) Landim e com (Bruno) Spindel. Entendo que a privacidade e o respeito do atleta e, na sua hierarquia, deva se estabelecer", disse.





O treinador também viu como positivo o fato de já ter trabalhado com 11 jogadores do atual elenco rubro-negro, durante sua passagem na seleção brasileira.

"Isso dá um approach (abordagem) inicial, de saber como é o comportamento, a forma do trabalho, enfim... Tomara que a gente seja feliz na sequência do trabalho", completou, sem querer entrar muito em detalhes.



Tite também evitou deixar um recado muito claro para a torcida.



"É uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Só transitar no Ninho a gente sabe que essa história é forte. Mas meus princípios, a educação, a competitividade andam juntos. Não tem dois discursos. Tomara que eu tenha luz, competência para que possa levar para dentro do campo e, aquele negocinho redondo, entre no gol e a gente possa vencer", completou.