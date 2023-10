Tite é o treinador do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Tite assinou com o Flamengo até dezembro de 2024!! Acho uma ótima contratação!! Um acerto, finalmente, dessa diretoria!! Que tanto errou!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) October 9, 2023 Rio - Galvão Bueno comentou sobre a chegada de Tite no Flamengo. Torcedor rubro-negro assumido, o narrador comemorou a chegada do ex-treinador da seleção brasileira, mas aproveitou para alfinetar a diretoria do clube da Gávea, afirmando que foi a primeira decisão acertada de diversas erradas.

"Tite assinou com o Flamengo até dezembro de 2024. Acho uma ótima contratação, um acerto, finalmente, dessa diretoria que tanto errou, que fazia questão que fosse técnico estrangeiro. E o passaporte valia mais que a própria história. O maior erro foi (Jorge) Sampaoli, que em 35 anos de carreira levou só dois títulos no Chile. Sempre arruma uma encrenca", comentou Galvão.

"Flamengo já pagou, me parece, mais de R$ 42 milhões em multas rescisórias nesses últimos dois anos. O Tite é um ótimo técnico. Cometeu erros no jogo com a Croácia, mas todo mundo erra na vida. Eu vivo errando, vocês vivem errando, todo mundo erra. Mas ele é um profissional de altíssimo nível e chega num momento que o Flamengo estava desde a saída do Dorival (Júnior) precisando de alguém que pudesse unir esse elenco. Jogar de novo com felicidade e pelo técnico", complementou.

Galvão Bueno também opinou que Tite tem capacidade de unir o elenco do Flamengo. Sob o comando de Jorge Sampaoli, muitas notícias veicularam de um clima hostil dentro do clube da Gávea, e o jornalista vê no ex-comandante da Seleção a esperança de recuperar o bom ambiente.

"E o Tite sempre foi muito bom no trabalho de grupo, de vestiário. Tenho certeza que esse time do Flamengo vai crescer, já projetando, claro, garantir vaga na Libertadores e brigar por todos os títulos em 2024. Tem elenco para isso. E agora, com a chegada do Tite, acredito, sim, que as coisas voltem a caminhar de forma melhor. Boa sorte ao Tite! Boa sorte ao Flamengo!", concluiu Galvão Bueno.