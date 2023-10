Novo técnico, em seu primeiro dia no CT do Ninho do Urubu, posa com o Manto Sagrado e número 12 - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 10/10/2023 16:50

Rio - Contratado para dirigir o Flamengo ainda em 2023, Tite tem como prioridade o planejamento de 2024. De acordo com informações do portal "Goal", o treinador poderá escolher os jogadores com quem desejará contar no ano que vem, independente da posição, e o Rubro-Negro irá investir pesado para suprir os pedidos do comandante.

Isso significa que nenhuma medalhão terá lugar cativo. Caso, por exemplo, Tite deseje a contratação de um centroavante, posição em que o Flamengo já conta com Gabigol e Pedro, o Flamengo não medirá esforços para atender o pedido do treinador.

Tite assinou contrato com o clube carioca até o final do ano que vem. Ele irá fazer sua estreia na partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no próximo dia 18, pelo Campeonato Brasileiro.