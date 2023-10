Sede da Gávea - Divulgação

Publicado 11/10/2023 10:33

Em celebração ao Dia das Crianças, o Flamengo irá trazer um presente para seus pequenos torcedores. Nesta quinta-feira, dia 12, em parceria com a Espaço Rubro-Negro, haverá uma festa com muitas atividades destinadas a pais e filhos, na loja da sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, das 9h às 14h. O evento é promovido pela Braziline e a entrada é gratuita.



O evento oferece oficinas de percussão e arte, nas quais as crianças vão aprender a tocar instrumentos ao som das tradicionais músicas cantadas pela torcida e a criar seus próprios adereços, como bandeiras e cartazes, além de apresentação de bateria de escola de samba e da presença dos mascotes do Flamengo, promovendo um verdadeiro carnaval fora de época.

Haverá ainda sorteio de camisas para os participantes. A Braziline e o Flamengo em parceria têm camisas especiais para homenagear alguns dos principais ídolos rubro-negros como: Zico, Andrade, Adílio, Leandro, Rondinelli, Petkovic, Gabigol e Bruno Henrique.