Bruno HenriqueMarcelo Cortes /CRF

Publicado 11/10/2023 10:00

Rio - Ainda sem uma resolução sobre o futuro, o Flamengo, representado pelos seus dirigentes, se reuniu com o staff do atacante Bruno Henrique. De acordo com informações do portal "UOL", a conversa foi considerada positiva, e apesar de não terem chegado a um acordo, houve aproximação entre as partes.

Bruno Henrique, de 32 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, e deseja permanecer. No entanto, existem algumas discordâncias em relação ao aumento salarial do jogador para o novo contrato, e também o período de tempo do próximo vínculo.

O atacante teve uma grave lesão no ano passado e ficou dez meses sem jogar. Com isso, o Flamengo atrasou as conversas para renovação para saber como o jogador iria retornar. A situação gerou incômodo em Bruno Henrique, que caso opte por acertar com outro clube, deixará o Rubro-Negro de graça no fim de 2023.