Publicado 11/10/2023 13:00

Rio - Em seu primeiro dia como treinador do Flamengo, Tite chamou a atenção no clube por duas características: pela humildade e pela comunicação. De acordo com informações do portal "Goal", o treinador cumprimentou todos no Rubro-Negro, dos dirigentes do mais alto escalação até os funcionários mais modestos com a mesma empolgação e alegria.

Além disso, Tite fez questão de exaltar a comunicação como algo fundamental no trabalho. A postura foi vista como totalmente oposta a Jorge Sampaoli. Uma das críticas que o argentino recebia era de que não estimulava a comunicação no clube, incluindo jogadores, dirigentes e funcionários.

Tite iniciou o seu trabalho no Flamengo na última terça-feira. Ele assinou contrato até o fim de 2024. O seu acerto com o Rubro-Negro interrompeu um período de sete anos sem que o técnico trabalhasse em um clube. Ele dirigiu a seleção brasileira de 2016 a 2022.