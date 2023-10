ramon Diaz - Leandro Amorim/ Vasco

ramon DiazLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 10/10/2023 10:42

Rio - Na luta contra o rebaixamento, o Vasco emendou três vitória seguidas e conseguiu por um momento deixa o Z-4. Porém, nos últimos dois jogos, conquistou apenas um ponto, e voltou a ocupar a degola. Com a pausa por conta da Data Fifa, o Cruz-Maltino terá tempo para trabalhar, focando em uma nova arrancada, para conseguir novamente respirar no Brasileiro.

Os próximos três compromissos do clube carioca serão no Rio de Janeiro. No próximo dia 18, o Vasco irá receber o Fortaleza, em São Januário. Parada dura para o Cruz-Maltino, o clube cearense, que está na final da Sul-Americana, entrou no G-6 na última rodada, após derrotar o América-MG, no Castelão.

No dia 22, o Vasco irá enfrentar o Flamengo, no Maracanã, no primeiro jogo de Tite no Rio de Janeiro. O clássico por si só já seria um grande dificultador, mas além disso, o maior rival, que não conquistou nenhum título em 2023, deseja terminar a temporada no G-4 para obter uma vaga direta na Libertadores no ano que vem.

No próximo dia 26, o Vasco irá receber o Internacional, em São Januário. Após focar na Libertadores e ser eliminado na semifinal, o Colorado busca uma campanha de recuperação no Brasileiro e sonha com uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul. Outra para duríssima para o clube carioca.