Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, dona da SAF do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/10/2023 21:06

Rio - O Vasco recebeu, nesta terça-feira (11), a última parcela da 777 Partners referente ao segundo aporte previsto em contrato pela venda da SAF. Aproximadamente R$ 36 milhões entraram na conta do Cruz-Maltino e, com isso, a empresa estadunidense voltou a ficar em dia com o clube sem riscos de repassar 51% das ações do futebol.

Segundo o acordo, o prazo para pagamento da quantia de R$ 120 milhões havia expirado na última quinta-feira (5), mas o clube havia recebido apenas R$ 71,5 milhões - a diferença de cerca de R$ 14 milhões diz respeito à antecipação de receita para a janela de transferências.

A empresa, no entanto, apresentou documentos comprovando as transferências do valor total. Devido ao feriado de Columbus Day, nesta segunda, nos Estados Unidos, o dinheiro caiu na conta do Vasco no final da tarde desta terça.

Oficialmente, com o atraso, a 777 já era considerada inadimplente. No acordo, caso a empresa ultrapassasse o prazo do pagamento, o Vasco, por direito, poderia comprar 51% das a ações de volta pelo valor simbólico de R$ 1 mil, ficando com 81% - na venda da SAF, o clube ficou com 30%.