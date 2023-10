Léo Pelé - Leandro Amorim/ Vasco

Léo PeléLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 10/10/2023 12:40

Rio - Pela quinta vez no Campeonato Brasileiro, o Vasco fez uma reclamação forma à CBF por conta da arbitragem. O Cruz-Maltino não gostou da atuação do grupo de árbitros comandados por Bráulio Machado, no último sábado, em São Januário.

O árbitro marcou uma penalidade no primeiro tempo da partida em favor do São Paulo. Na cobrança, Wellington Rato acabou finalizando para defesa de Léo Jardim. A arbitragem recebeu críticas pela decisão em favor do pênalti, e também pelo grande número de faltas marcadas.

O clube carioca já havia feito reclamações junto à CBF neste Brasileiro em outras quatro oportunidades: na derrota para o Palmeiras, em São Paulo, no fim de agosto, no empate contra o Bragantino, também fora de casa, no mesmo mês, na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, também em agosto, e na derrota por 1 a 0 para o Santos, em São Januário, em maio.

Confira a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama informa que apresentou formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem da partida diante do São Paulo, no último sábado (7/10), em São Januário."