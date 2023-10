Bola na mão do zagueiro Léo foi motivo de marcação de pênalti a favor do São Paulo contra o Vasco - Reprodução

Publicado 10/10/2023 19:48

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF admitiu o erro no pênalti marcado para o São Paulo contra o Vasco, no último sábado (7), em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Braulio da Silva Machado (SC) assinalou mão do zagueiro Léo na área, e o VAR, que estava sob o comando de Rodrigo D'Alonso, concordou com a marcação.

O erro da arbitragem não prejudicou o Vasco porque o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança do atacante Wellington Rato. No rebote, o meia James Rodríguez ainda teve a chance de marcar, mas finalizou para fora. O presidente da comissão e ex-árbitro Wilson Seneme discordou da marcação da arbitragem e não viu a intenção de toque de mão do zagueiro vascaíno.

"Na nossa visão, o Léo tem um movimento absolutamente natural. Ele tem esse movimento de estar com o braço para baixo, por mais que esteja um pouco afastado do corpo. A pergunta é qual seria a posição natural do braço dele? Não consigo visualizar outro movimento de braço para ele. Se ele estivesse com o braço mais aberto, aí sim configuraria a infração", disse.

"Ele não tem que estar com o braço colado ao corpo ou para trás. Esses não seriam movimentos naturais. Ele não sabe o que o adversário vai fazer. Então esse braço para baixo é aceitável. A grande dificuldade de quem está no campo é a velocidade da bola. Mas a cabine do VAR tem todas as ferramentas para interpretar", completou Seneme.

O Vasco apresentou nesta terça-feira (10) uma reclamação formal à CBF por conta da arbitragem. Foi a quinta vez no Brasileirão que o clube apresenta uma reclamação. As outras quatro oportunidades foram na derrota para o Palmeiras, em São Paulo, no empate contra o Bragantino, também fora de casa, na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, e na derrota por 1 a 0 para o Santos, em São Januário.