Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, dona da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/10/2023 14:07

Rio - O Vasco tem a expectativa de receber nesta terça-feira (10) a última remessa do aporte financeiro da 777 Partners em 2023. O clube deveria ter recebido o valor na última quinta-feira (5), mas apesar do atraso trata a situação com "boa vontade", segundo informações do "ge".

Por contrato, o Vasco poderia ter recuperado 51% das ações da 777 Partners para retomar o controle do futebol pelo valor simbólico de R$ 1 mil. Porém, o clube adotou uma postura mais cautelosa após receber o comprovante dos depósitos na última sexta-feira (6).

O Vasco recebeu R$ 71,5 milhões nos últimos dias. A primeira remessa no valor de US$ 7,8 milhões (cerca de R$ 38,5 milhões) foi enviada na quinta-feira à noite. Já a segunda remessa de US$ 7,5 milhões (R$ 36 milhões) caiu no dia seguinte. A última ainda não caiu na conta.

A 777 Partners alegou que houve um atraso por conta do feriado de "Columbus Day" nesta última segunda-feira (9) nos Estados Unidos. A empresa enviou o comprovante da remessa de US$ 7,5 milhões (R$ 36 milhões), e o montante deve cair na conta ainda nesta terça.

O segundo aporte estava previsto para 5 de setembro. Entretanto, o contrato previa um período de 30 dias de carência, com juros. O prazo terminou na última quinta-feira. O valor inicial seria de R$ 120 milhões, mas houve desconto de R$ 16 milhões por conta do adiantamento no meio do ano para ajudar em reforços.