Troféu da Libertadores de 2023 será entregue no Maracanã, onde acontece a final entre Fluminense e Boca Juniors - Divulgação/Conmebol

Publicado 10/10/2023 12:00

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (10) que os ingressos do setor misto do Maracanã (Leste e Oeste) estão esgotados para a final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, em 4 de novembro. Restam apenas as entradas destinadas aos dois clubes, que ainda serão comercializadas.

Nos próximos dias, tanto o Fluminense quanto o Boca Juniors abrirão as vendas para os ingressos dos setores Norte (para os tricolores) e Sul (para os argentinos). Cada lado tem cerca de 22 mil lugares.



Com mais de 68 mil sócios-torcedores, o Tricolor fará a venda como em outros jogos da temporada, com prioridades já determinadas para cada plano. Os valores serão referentes à categoria 3 para a final: R$260,00 (inteira) e R$130,00 (meia-entrada).

Há ainda a possibilidade de adquirir os ingressos pela agência oficial de pacotes de viagem das finais da Conmebol. A tendência é que ela abra pacotes adicionais para os torcedores do Fluminense.

A final da Libertadores no Maracanã, no dia 4 de novembro, será às 17h.