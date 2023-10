Cartola, ícone da Mangueira e torcedor do Fluminense - Reprodução

Cartola, ícone da Mangueira e torcedor do Fluminense Reprodução

Publicado 10/10/2023 21:56

Rio - Na noite desta terça-feira, 10, vazou na internet uma foto da camisa do Fluminense que homenageará Cartola . A peça é predominantemente verde e leva detalhes em rosa, cor da Mangueira. Confira abaixo:

Imagem vazada da camisa do Fluminense que homenageia Cartola Foto: Reprodução

O lançamento da camisa acontecerá nesta quarta-feira, 11, dia do aniversário de Cartola. A peça exalta a ligação do Fluminense com o príncipe do samba e a Estação Primeira de Mangueira.

Na década de 1910, Cartola acompanhava os treinos do Fluminense nas Laranjeiras e criou uma amizade com Marcos Carneiro de Mendonça, um dos ídolos do clube. Em 28 de abril de 1928, Cartola fez parte do grupo que fundou a Estação Primeira de Mangueira. O sambista compôs o primeiro samba da escola.

A Mangueira foi fundada com as cores verde e rosa. A origem das cores gera debate, mas a versão mais famosa é que é uma referência ao "Rancho do Arrepiado", local frequentado por seu pai quando moravam em Laranjeiras. Outra versão seria uma inspiração nas cores do Fluminense.

O Fluminense sempre teve uma forte ligação com o samba. O atual presidente Mário Bittencourt, por exemplo, é frequentador da Estação Primeira de Mangueira. Durante a sua gestão, o clube tem promovido shows de samba e pagode durante jogos importantes e eventos nas Laranjeiras, como a "Flu Fest".