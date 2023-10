Alexsander e outros Moleques de Xerém marcaram presença no Dia das Crianças do Inca - Divulgação/Fluminense

Alexsander e outros Moleques de Xerém marcaram presença no Dia das Crianças do Inca

Publicado 10/10/2023 18:25

Alexsander aproveitou a folga do Fluminense nesta terça-feira (10) e, junto a outros jovens das categorias de base, participou de evento de Dia das Crianças no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Centro do Rio. Eles foram convidados pelo INCAvoluntário para a festa que acontece anualmente.

Os Moleques de Xerém distribuíram autógrafos e abraços aos participantes da ação. Também compartilharam um pouco de suas experiências como jogadores e o que aprendem na base. No fim, tiraram fotos com as crianças.



Durante o evento, que aconteceu durante todo o dia, foram entregues aos pacientes internos e laboratoriais kits de brindes com brinquedos, livros e outros itens. A participação de músicos e palhaços, entre outras atrações, garantiram a diversão do público.



O que é o INCAvoluntário

O trabalho do INCAvoluntário é muito importante na contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes do Instituto e seus acompanhantes, promovendo e apoiando ações de inclusão social e resgate da cidadania.



Os voluntários atuam em diversas áreas, voltados para a realização de ações com os pacientes em tratamento ambulatorial, internados e seus acompanhantes, buscando a humanização do ambiente hospitalar.



Além disso, o INCAvoluntário tem como objetivo elevar a autoestima dos pacientes, garantir a continuidade do tratamento, apoiar a realização das atividades de rotina do Instituto e possibilitar uma nova fonte de renda para pacientes e familiare