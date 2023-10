Cartola, ícone da Mangueira e torcedor do Fluminense - Reprodução

Publicado 10/10/2023 17:32

Rio - O Fluminense vai lançar nesta quarta-feira (11) o terceiro uniforme da temporada de 2023. A camisa terá as cores verde e rosa predominantes em homenagem ao sambista Angenor de Oliveira, o Cartola. A peça exalta a ligação do clube com o príncipe do samba e a Estação Primeira de Mangueira.

A camisa terá o tom verde escuro com a manga, patrocínio, escudo e logo da Umbro em rosa fluorescente, segundo informações do "ge". A letra de "Corra e olha o céu" (1974), composta ao lado de Dalmo Castello, está presente, além de um patch homenageando o Cartola na barra inferior.

Na década de 1910, Cartola acompanhava os treinos do Fluminense nas Laranjeiras e criou uma amizade com Marcos Carneiro de Mendonça, um dos ídolos do clube. Em 28 de abril de 1928, Cartola fez parte do grupo que fundou a Estação Primeira de Mangueira. O sambista compôs o primeiro samba da escola.

A Mangueira foi fundada com as cores verde e rosa. A origem das cores gera debate, mas a versão mais famosa é que é uma referência ao "Rancho do Arrepiado", local frequentado por seu pai quando moravam em Laranjeiras. Outra versão seria uma inspiração nas cores do Fluminense.

O Fluminense sempre teve uma forte ligação com o samba. O atual presidente Mário Bittencourt, por exemplo, é frequentador da Estação Primeira de Mangueira. Durante a sua gestão, o clube tem promovido shows de samba e pagode durante jogos importantes e eventos nas Laranjeiras, como a "Flu Fest".

O lançamento da terceira camisa será feito no dia do aniversário de Cartola. O Fluminense volta a campo no dia 19, às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pela 27ª rodada, e poderá estrear a peça. Será o último jogo no estádio antes da final da Libertadores no dia 4 de novembro.