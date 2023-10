Neymar desembarcou em Cuiabá nesta terça-feira - Vitor Silva/CBF

Publicado 10/10/2023 12:58

Rio - A seleção brasileira está completa para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17, pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar foi o último jogador a se apresentar em Cuiabá. O craque chegou nesta terça-feira (10) e se juntou a delegação.

Neymar foi o último a se apresentar por causa do nascimento da filha Mavie. O craque foi liberado pelo Al-Hilal na última semana para acompanhar o nascimento e está no Brasil desde sexta-feira (6). Ele chegou em Cuiabá logo após o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que desembarcou pela manhã.

Neymar perdeu o primeiro treino do Brasil em Cuiabá. Os jogadores que se apresentaram na última segunda realizaram uma atividade regenerativa na academia. O técnico Fernando Diniz comandará duas atividades em campo antes da partida contra a Venezuela, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

O Brasil é o líder das Eliminatórias da América do Sul com 100% de aproveitamento após dois jogos. Além do jogo contra a Venezuela, a seleção brasileira também enfrentará o Uruguai, na terça, dia 17, às 21h, em Montevidéu, pela quarta rodada.