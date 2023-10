Fernando Diniz - Vítor Silva/CBF

Publicado 10/10/2023 21:37 | Atualizado 10/10/2023 21:58

Cuiabá - Nesta terça-feira, 10, o técnico Fernando Diniz comandou o primeiro treino com bola da seleção brasileira da data Fifa do mês de outubro. Já com todo elenco à disposição, ele indicou a escalação do Brasil no jogo contra a Venezuela.

Há apenas duas mudanças em relação ao time das duas primeiras rodadas das Eliminatórias; Arana entra no lugar de Renan Lodi, que foi cortado por lesão; e Vini Jr entra no lugar de Raphinha, cortado da lista de convocados pelo mesmo motivo. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Dessa forma, o provável Brasil para enfrentar a Venezuela tem: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Brasil e Venezuela medirão forças nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. A partida é válida pela terceira rodada das Eliminatórias.