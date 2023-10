Arena MRV é a nova casa do Atlético-MG - Daniela Veiga / Atlético

Publicado 10/10/2023 20:44

Belo Horizonte - O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) publicou a certidão de trânsito em julgado de aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG. Com todos os detalhes ajustados, o Galo deu mais um passo e depende agora apenas da parte burocrática para concretizar a mudança na estrutura do clube.

A SAF do Atlético-MG teve o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) confirmado no dia 14 de setembro. A expectativa é de que o clube mineiro, em novembro, entre oficialmente em operação e comece a receber todos os aportes pelo repasse do futebol.

O controle de 75% da empresa será da Galo Holding, grupo de empresários torcedores do Galo que formaram um bloco para avançar pela compra do futebol.

O investimento para aquisição será de R$ 600 milhões à vista, com 100% da dívida do modelo associativo do clube, além dos controles das ações da Arena MRV, da Cidade do Galo e dos ativos do futebol.