Juba, novo técnico da Seleção masculina de vôlei, ao lado de Bruninho e Cachopa - Divulgação/CBV

Publicado 10/10/2023 18:44

Rio - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta terça-feira (11), que Giuliano Ribas, o "Juba", comandará a seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste mês. Ele será auxiliado Ricardo Tabach e Maurício Thomas.

Juba integrava a comissão técnica de Renan Dal Zotto, que deixou o comando após a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 alegando decisões médicas e familiares. O novo técnico celebrou a nova oportunidade à frente do Brasil.

"Fico muito honrado com esse convite da CBV para representar o Brasil com essa equipe nos Jogos Pan-Americanos. Estamos levando um time que mescla atletas jovens e experientes. Alguns já estiveram no grupo em outras competições desta temporada e também temos destaques das seleções de base. A seleção masculina vai dar o seu melhor para ajudar o Brasil a ter um bom desempenho nessa competição tão importante", disse Juba.

Esta não será a primeira aparição de Giuliano Ribas com a seleção masculina. Em 2019, comandou o time em dois amistosos contra a Argentina, em El Calafate, com uma vitória para cada lado. Além disso, na Seleção, trabalhou como analista de desempenho, assistente técnico, auxiliar e supervisor.

"Já fiz diferentes funções, mas a essência é a mesma: dar 100% a todo momento, que é o que a seleção brasileira pede. O importante é poder contribuir com meu conhecimento, na função que precisarem. Já fui até cozinheiro em uma viagem, na qual fiz um feijão para o time", destacou.

O novo técnico do Brasil também chega tendo ouros olímpicos na bagagem, em Atenas 2004, quando migrou para o vôlei de praia com a dupla formada por Ricardo e Emanuel, e 2016, quando estava na comissão de Bernardinho.