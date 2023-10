Gabriel Pirani, ex-Fluminense, defende o DC United, dos Estados Unidos - Divulgação / DC United

Publicado 10/10/2023 17:00

Ex-jogador do Fluminense, o meia Gabriel Pirani foi convocado por Ramon Menezes para integrar a seleção brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. O jogador foi chamado no lugar de Gabriel Veron, do Porto, que foi cortado devido a uma lesão na coxa.

Gabriel Pirani se apresentará na seleção na próxima quarta-feira (11), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os Pan-Americanos do Chile será disputado entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro. A Seleção está no Grupo B, ao lado dos Estados Unidos, Colômbia e Honduras. A estreia do Brasil acontecerá no dia 23 de outubro, em Valparaíso, contra os estado-unidenses, às 14h (horário de Brasília)

Gabriel Pirani jogou no Fluminense entre março e julho deste ano, em empréstimo junto ao Santos. Seu maior momento de destaque no clube foi quando marcou o gol que garantiu o título da Taça Guanabara ao Tricolor, na vitória por 2 a 1 contra o Flamengo. Ao todo, disputou 24 partidas pelo time comandado por Fernando Diniz, tendo marcado dois gols.