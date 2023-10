Israel vive guerra com o Hamas, organização islâmica da Palestina - Reprodução

Israel vive guerra com o Hamas, organização islâmica da PalestinaReprodução

Publicado 10/10/2023 16:48

Tel-Aviv - A Uefa confirmou, nesta terça-feira (11), que a partida entre Israel e Suíça, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024 foi adiada para o dia 15/11. As seleções se enfrentariam nesta quinta-feira, em Tel-Aviv, alvo de muitos dos ataques do grupo palestino Hamas. Em nota, a entidade afirmou que está acompanhando toda a situação.

"A Uefa continuará a acompanhar de perto a situação e manterá contato com todas as equipes envolvidas antes de tomar decisões sobre novas datas e sobre potenciais alterações em outros jogos que envolvam Israel", diz trecho do comunicado.

Todos os jogos de nível continental, que seriam disputados em Israel num período de duas semanas, seriam adiados em razão dos conflitos no país, como já havia indicado a Uefa. Os ataques do Hamas começaram no último sábado no sul de Israel, e já causaram a morte de mais de 1.500 pessoas entre israelenses e palestinos de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Ministério da Saúde da Palestina.

Em busca da vaga na Eurocopa do próximo ano, a seleção de Israel soma três vitórias em seis jogos no Grupo I. Tem 11 pontos e ocupa o terceiro lugar da chave. A Suíça, por sua vez, lidera com 14 pontos.