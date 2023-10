Lamine Yamal defende a seleção da Espanha, mas Marrocos tenta o convecer de defender a seleção africana - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Lamine Yamal defende a seleção da Espanha, mas Marrocos tenta o convecer de defender a seleção africanaPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 10/10/2023 16:14

A Federação de Futebol de Marrocos ainda não desistiu de contar com o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, na sua seleção. Com o corte do jogador de 16 anos da Espanha por conta de uma lesão, a quarta colocada da última Copa do Mundo, no Catar, tenta convencer o atacante a concordar em defender a camisa da sua equipe. As informações são do jornal "Ás".

Uma oferta financeira generosa deve ser feita para tentar convencer Yamal a defender a camisa da seleção marroquina. A Federação deseja que Yamal seja o principal destaque da seleção nacional na Copa do Mundo de 2030, à qual o país é uma das sedes.

Yamal é o jogador mais jovem a estrear e fazer um gol pela Espanha. Tal oportunidade foi na goleada por 7 a 1 da "La Furia" sobre a Geórgia, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024. Caso o jogador de 16 anos faça uma partida pela seleção europeia, ele estará inelegível para defender qualquer outro país.